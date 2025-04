Elezioni per l' ex Provincia urne aperte in Sicilia dopo 11 anni di commissari

urne aperte in Sicilia, dalle 8 alle 22, per le Elezioni di secondo livello nelle ex Province regionali, abolite undici anni fa con una apposita norma approvata dall'Assemblea ma da allora sempre in mano a commissari governativi. Lo spoglio comincerà domani alle 8 negli uffici elettorali dei nove. Cataniatoday.it - Elezioni per l'ex Provincia, urne aperte in Sicilia dopo 11 anni di commissari Leggi su Cataniatoday.it in, dalle 8 alle 22, per ledi secondo livello nelle ex Province regionali, abolite undicifa con una apposita norma approvata dall'Assemblea ma da allora sempre in mano agovernativi. Lo spoglio comincerà domani alle 8 negli uffici elettorali dei nove.

