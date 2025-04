Real Metauro trionfa al 17 Torneo Città di Pesaro per Pulcini 2014

Torneo "Città di Pesaro", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 2014, che la Polisportiva Vismara ha magistralmente organizzato per la giornata festiva del 25 Aprile, all'insegna di una bella cornice di pubblico, che ha occupato interamente la tribuna dell'impianto di via Liri, per tutta la durata dell'evento sportivo.I giovanissimi calciatori appartenenti alle otto società sportive della Provincia e della vicina Romagna, che hanno partecipato al Torneo, si sono affrontati a viso aperto, con determinazione impegno agonistico e nel massimo rispetto della lealtà sportiva. Inoltre, si sono fatti apprezzare per la loro buona tecnica calcistica e non sono mancate delle ottime individualità, delle quali avranno già preso sicuramente nota alcuni osservatori di società professionistiche presenti in tribuna.

San Costanzo e Nuova Real Metauro. Duello infinito in scena al vertice - A quattro giornate dal termine due le squadre al comando: Il San Costanzo e la Nuova Real Metauro. Dietro di loro a meno 6 un altro tandem: l’Avis Montecalvo e l’Atletico Mondolfo. Dietro ad occupare l’ultimo posto utile per i playoff il Peglio, insidiato però dalla Falco Acqualagna. I numeri. Cinque le vittorie dell’ultimo turno. Tre i successi esterni. La Nuova Real Metauro vanta il miglior attacco del girone (47 gol segnati) e la miglior difesa (21 reti subite). 🔗ilrestodelcarlino.it

