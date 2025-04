Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore

alla tomba di Papa Francesco, sepolto ieri, sabato 26 aprile, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma al termine dei funerali solenni.Come. Romatoday.it - Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore Leggi su Romatoday.it Un corridoio transennato e la chiusura di via dell’Esquilino. È stato definito il piano della mobilità per permettere ai fedeli di rendere omaggiodi, sepolto ieri, sabato 26 aprile, nelladia Roma al termine dei funerali solenni.

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali - Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore". Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. 🔗liberoquotidiano.it

Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso? - Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “Francesco”. 🔗thesocialpost.it

Il testamento di Papa Francesco: “Seppellitemi nella terra, la tomba deve essere semplice e senza ornamenti” - La Santa Sede ha reso noto il testamento di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. Il Santo Padre, come è noto, ha chiesto di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore sottolinenando che le spese per la sepoltura verranno sostenute da un anonimo benefattore. Intanto, proprio a Santa Maria Maggiore, sono in corso i lavori nell’area dove verrà sepolto Papa Francesco secondo quelle che sono le sue volontà. 🔗tpi.it

Approfondimenti da altre fonti

Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: «Un Papa tra la gente». Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Terminate le cerimonie per Papa Francesco, area centrale riaperta al traffico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco tomba, orari per le visite a Santa Maria Maggiore. Oggi il pellegrinaggio dei cardinali - La tomba di Papa Francesco nella Basilica di S. Maria Maggiore, a Roma, da stamattina può essere visitata dai fedeli. Nel pomeriggio alle 16 il Collegio cardinalizio si recherà ... 🔗ilgazzettino.it

Basilica Santa Maria Maggiore, omaggio alla tomba di Papa Francesco: orari e info utili - A partire da domenica 27 Aprile, dalle ore 7.00 alle 19.30, sarà possibile rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L’accesso sarà consentito negli stessi ... 🔗funweek.it

Papa Francesco, la tomba Francesco visitabile dai fedeli: oggi il pellegrinaggio dei cardinali - La tomba di Papa Francesco nella Basilica di S. Maria Maggiore, a Roma, da stamattina può essere visitata dai fedeli. Nel pomeriggio alle 16 il Collegio cardinalizio si recherà ... 🔗ilmessaggero.it