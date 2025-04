Secoloditalia.it - «E pluribus, Unum». Tre Papi, la stessa missione e una sola via: la Tradizione

C’è un’altra Verità oltre le ricostruzioni di parte, le rigidità dogmatiche e le visioni new age del Papato: lo Spirito Santo. Quell’entità insondabile e superiore, che sovrintende alla scelta del successore di Pietro, è sempre più “avanti” dei vaticanisti dell’ultima ora. La storia degli ultimi tre, così diversa per impatto nell’opinione pubblica, testimonia come la Chiesa di Roma sia una, la sua dottrina difficilmente piegabile alle mode e ai desiderata di una modernità che pensa di eludere il senso del Sacro.Giovanni Paolo II: il nemico del comunismoIn principio fu Karol Wojty?a, il Papa polacco, il gigante, primo papa non italiano dopo 455 anni, proveniente da un Paese sotto regime comunista. La sua elezione ebbe un forte valore simbolico nella lotta per la libertà religiosa e politica in Europa dell’Est e nella caduta del comunismo: Giovanni Paolo II sostenne il movimento “Solidarno??”, guidato da Lech Wa??sa, e incoraggiò una resistenza pacifica contro l’oppressione comunista, contribuendo indirettamente alla fine della Guerra Fredda e al crollo del blocco sovietico.