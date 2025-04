Autobomba a Mosca | arrestato un sospetto agente ucraino per la morte del generale Moskalik

arrestato un sospetto per l’uccisione del tenente generale Yaroslav Moskalik, un alto ufficiale militare russo morto nell’esplosione di un’auto venerdì, sostenendo che il sospetto è un agente ucraino. “È risultato essere un agente dei servizi speciali ucraini Ignat Kuzin, nato nel 1983, che ha un permesso di soggiorno in Ucraina”, ha dichiarato la portavoce del Comitato Investigativo Svetlana Petrenko.“Gli investigatori della Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo Russo stanno lavorando con il sospettato, si stanno stabilendo le circostanze del crimine e si stanno raccogliendo le prove”, ha aggiunto. Moskalik era il vice capo del principale dipartimento operativo dello Stato Maggiore dell’esercito russo. Metropolitanmagazine.it - Autobomba a Mosca: arrestato un sospetto (agente ucraino) per la morte del generale Moskalik Leggi su Metropolitanmagazine.it Il Servizio Federale di Sicurezza russo ha dichiarato di averunper l’uccisione del tenenteYaroslav, un alto ufficiale militare russo morto nell’esplosione di un’auto venerdì, sostenendo che ilè un. “È risultato essere undei servizi speciali ucraini Ignat Kuzin, nato nel 1983, che ha un permesso di soggiorno in Ucraina”, ha dichiarato la portavoce del Comitato Investigativo Svetlana Petrenko.“Gli investigatori della Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo Russo stanno lavorando con il sospettato, si stanno stabilendo le circostanze del crimine e si stanno raccogliendo le prove”, ha aggiunto.era il vice capo del principale dipartimento operativo dello Stato Maggiore dell’esercito russo.

