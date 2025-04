Moto si schianta contro un' auto | biker portato al Civile in eliambulanza

auto e una Moto si sono scontrate violentemente, coinvolgendo in tutto due persone: una donna di 47 anni e un uomo di 53.L'incidente è avvenuto lungo via Giuseppe Mazzini, a pochi. Bresciatoday.it - Moto si schianta contro un'auto: biker portato al Civile in eliambulanza Leggi su Bresciatoday.it A Montecchio di Darfo, quello di sabato 26 aprile è stato un mezzogiorno di paura. Poco dopo le 12, infatti, un'e unasi sono scontrate violentemente, coinvolgendo in tutto due persone: una donna di 47 anni e un uomo di 53.L'incidente è avvenuto lungo via Giuseppe Mazzini, a pochi.

Se ne parla anche su altri siti

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Treviolo, si schianta in moto contro un’auto: grave una ragazza di 18 anni - Grave a Treviolo, intorno alle 14,30 di venerdì 4 aprile. Una ragazza di 18 anni che viaggiava in sella a una moto, si è scontrata con un’auto in via Broglio, all’incrocio con via San Celso. Sul posto l’automedica e l’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. 🔗bergamonews.it

Si schianta con la moto contro un’auto, morto il 32enne Raffaele Masala: la Procura dispone l’autopsia - Si chiamava Raffaele Masala il giovane centauro di 32 anni, originario di Nule (Sassari), morto in un incidente stradale avvenuto giovedì a Olbia. Oggi, venerdì 28 febbraio, la Procura ha aperto un’inchiesta per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità del sinistro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Finisce con la moto contro un'auto sulla Feltrina, 34enne muore sul colpo; Si schianta contro l'auto e 'vola' alcuni metri, motociclista gravissimo in ospedale | FOTO; La moto sbanda, invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto (FOTO): 18enne elitrasportato in codice rosso all'ospedale; Si schianta con la moto su un'auto, centauro morto sul colpo: aveva 34 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Moglie e marito si schiantano con la moto contro un’auto parcheggiata a Porlezza: lui è in condizioni critiche - Un 50enne è ricoverato a Varese in condizioni critiche in seguito a un incidente stradale avvenuto a Porlezza (Como) ... 🔗fanpage.it

Tragico incidente a Porlezza, marito e moglie si schiantano in moto contro un’auto parcheggiata: lui è gravissimo - La coppia di milanesi ha impattato contro un veicolo parcheggiato lungo via Osteno, nel comune del Comasco. L’uomo di 50 anni è stato elitrasportato in codice rosso, lei ricoverata con ferite meno gra ... 🔗msn.com

Incidente contro un'auto in sosta: gravissimi mariti e moglie milanesi in moto - Grave incidente stradale nelle scorse ore, a Porlezza (Como). Intorno alle 11.30 di sabato, in via Osteno, all'altezza del civico 16, una moto con a bordo una coppia proveniente dal Milanese — ... 🔗milanotoday.it