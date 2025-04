Anche per il 2025 26 blocco degli organici per il personale educativo dei convitti

personale educativo statale dei convitti. Sentir parlare di percorsi di eccellenza e di convitti come palestre di comunità aveva infatti ridato fiducia a una categoria da sempre oggettivamente discriminata.L'articolo Anche per il 202526 blocco degli organici per il personale educativo dei convitti . Leggi su Orizzontescuola.it Nico Carnimeo Educatore Convitto Nazionale Statale “D. Cirillo” Bari Le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara avevano riacceso la speranza tra ilstatale dei. Sentir parlare di percorsi di eccellenza e dicome palestre di comunità aveva infatti ridato fiducia a una categoria da sempre oggettivamente discriminata.L'articoloper il26per ildei

