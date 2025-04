Navigazione Laghi ricerca personale | le offerte di lavoro e come candidarsi

Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha aperto le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato. Sono stati infatti pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione. Veronasera.it - Navigazione Laghi ricerca personale: le offerte di lavoro e come candidarsi Leggi su Veronasera.it Per implementare il proprio organico nel settore tecnico, l'ente governativo che gestisce il servizio pubblico di linea suiMaggiore, di Garda e di Como ha aperto le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato. Sono stati infatti pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione.

