Cobolli-Nakashima oggi in tv ATP Madrid 2025 | orario programma streaming

Domani, domenica 27 aprile, Flavio Cobolli sarà nuovamente in campo nel Master1000 di Madrid. Il tennista romano affronterà lo statunitense Brandon Nakashima nel terzo turno del torneo spagnolo, in palio l'accesso agli ottavi di finale.LA DIRETTA LIVE DI Cobolli-Nakashima DALLE 11.00Il nostro portacolori viene da una partita durata meno del previsto contro il danese Holger Rune. Il vincitore del recente torneo di Barcellona, infatti, dopo aver perso 6-2 il primo set, ha deciso di ritirarsi per via di problemi al ginocchio. Di conseguenza, Cobolli ha avuto via libera e se la vedrà contro il solido americano.Non ci sono precedenti tra i due e quindi entrambi dovranno trovare le contromisure nel corso della partita. Flavio dovrà avere un rendimento al servizio più continuo, per non essere messo all'angolo dal suo rivale.

