Carpi Calcio | Il Futuro di Claudio Lazzaretti tra Strutture e Sostegno dei Tifosi

Carpi per trasformare, fra i Tifosi biancorossi, un tranquillo sabato mattina di avvicinamento a una gara ininfluente per la classifica in una giornata dalle mille domande sul Futuro. Quella più ovvia, dopo la lettera di fine anno del patron Claudio Lazzaretti, riguarda il Futuro stesso dell’imprenditore alla guida del Carpi. "In tre anni, come promesso, abbiamo riportato il Carpi nei professionisti – è uno dei passaggi – e questa è stata una stagione impegnativa, dove ogni risorsa a disposizione sembrava non essere mai sufficiente a raggiungere gli obiettivi. Ma ce l’abbiamo fatta. Un altro anno nei professionisti è il mio sigillo. Un obiettivo raggiunto grazie a tante scommesse fatte e vinte a discapito di tanto scetticismo e tante difficoltà strutturali, perché per fare Calcio professionistico servono Strutture che a Carpi non ci sono. Sport.quotidiano.net - Carpi Calcio: Il Futuro di Claudio Lazzaretti tra Strutture e Sostegno dei Tifosi Leggi su Sport.quotidiano.net di Davide SettiSono bastate poche righe postate sulle pagine social delper trasformare, fra ibiancorossi, un tranquillo sabato mattina di avvicinamento a una gara ininfluente per la classifica in una giornata dalle mille domande sul. Quella più ovvia, dopo la lettera di fine anno del patron, riguarda ilstesso dell’imprenditore alla guida del. "In tre anni, come promesso, abbiamo riportato ilnei professionisti – è uno dei passaggi – e questa è stata una stagione impegnativa, dove ogni risorsa a disposizione sembrava non essere mai sufficiente a raggiungere gli obiettivi. Ma ce l’abbiamo fatta. Un altro anno nei professionisti è il mio sigillo. Un obiettivo raggiunto grazie a tante scommesse fatte e vinte a discapito di tanto scetticismo e tante difficoltà strutturali, perché per fareprofessionistico servonoche anon ci sono.

