Cicerelli della Ternana guida la classifica marcatori con 19 reti

della "regular season" in testa alla classifica dei marcatori c’è sempre Cicerelli, della Ternana, con 19 reti. Poi, a seguire, gli altri. 17 reti: Pattarello (Arezzo); 16 reti: Mignani (Pianese); 15 reti: Bruzzaniti (Pineto); 12 reti: Magnaghi (Lucchese), Fischnaller (Torres), Italeng (Pontedera), Cianci (Ternana); 11 reti: Corazza (Ascoli), Di Nardo (Campobasso); Parigi (Rimini), Antenucci (Spal), Montevago (Perugia); 10 reti: Corona (Pontedera), Ferraris (Pescara); 9 reti: Franzoni (Entella), Tommasini (Gubbio); 8 reti: Ianesi e Quirini (Milan Futuro), Merola (Pescara), Cortesi (Carpi); 7 reti: Mastropietro (Pianese), Diakite (Torres), Saporiti (Lucchese), Gerbi (Carpi) Parravicini (Sestri Levante), Guiu (Entella), Di Stefano (Campobasso).Questi gli altri marcatori della Lucchese: 6 reti Selvini; 2 reti: Gemignani, Antoni e Fedato; 1 rete: Sasanelli Tumbarello, Rizzo, Ballarini, Visconti, Badje. Sport.quotidiano.net - Cicerelli della Ternana guida la classifica marcatori con 19 reti Leggi su Sport.quotidiano.net A poche ore dalla conclusione"regular season" in testa alladeic’è sempre, con 19. Poi, a seguire, gli altri. 17: Pattarello (Arezzo); 16: Mignani (Pianese); 15: Bruzzaniti (Pineto); 12: Magnaghi (Lucchese), Fischnaller (Torres), Italeng (Pontedera), Cianci (); 11: Corazza (Ascoli), Di Nardo (Campobasso); Parigi (Rimini), Antenucci (Spal), Montevago (Perugia); 10: Corona (Pontedera), Ferraris (Pescara); 9: Franzoni (Entella), Tommasini (Gubbio); 8: Ianesi e Quirini (Milan Futuro), Merola (Pescara), Cortesi (Carpi); 7: Mastropietro (Pianese), Diakite (Torres), Saporiti (Lucchese), Gerbi (Carpi) Parravicini (Sestri Levante), Guiu (Entella), Di Stefano (Campobasso).Questi gli altriLucchese: 6Selvini; 2: Gemignani, Antoni e Fedato; 1 rete: Sasanelli Tumbarello, Rizzo, Ballarini, Visconti, Badje.

Su altri siti se ne discute

Rendimenti immobiliari: Genova guida la classifica - Genova guida la classifica dei rendimenti immobiliari: il mattone resta un investimento solido. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il mercato immobiliare di Genova si conferma tra i più redditizi per chi investe in locazioni. Nel primo semestre del 2024, il capoluogo... 🔗genovatoday.it

Spal-Ternana 0-3, biancazzurri sotto per le reti di Cicerelli, Cianci e Ferrante LA DIRETTA - La vittoria ottenuta sul campo di Piancastagnaio, in Toscana, ha portato alla Spal tre punti preziosi in chiave salvezza. Un successo in trasferta, utile soprattutto sul piano del carattere e della consapevolezza dei propri mezzi. Ed è proprio sul fattore mentale, e della ricerca della continuità... 🔗ferraratoday.it

Milan Futuro-Ternana 1-0: Nava ipnotizza Cicerelli | LIVE News - Il Milan Futuro affronta la Ternana nella 36^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025: il LIVE testuale della partita 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ternana-Pianese 2-0: al Liberati decidono Ciammaglichella e Cicerelli; Ternana, Cicerelli tra i bomber top d’Italia: i numeri; C Factor: Emanuele Cicerelli, qualità al servizio della Ternana; Emanuele Pio Cicerelli: capocannoniere e leader della Ternana sotto la guida di Abate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ternana supera Pianese 2-0: gol decisivi di Ciammaglichella e Cicerelli - Ternana vince contro Pianese con reti di Ciammaglichella e Cicerelli, consolidando il secondo posto in classifica. 🔗msn.com

Ternana supera Pianese 2-0: gol decisivi di Ciammaglichella e Cicerelli - La prima conclusione è di Cianci che riceve da Cicerelli su un ribaltamento di fronte e da 25 metri non inquadra la porta. La Ternana non brilla. Per gli ospiti è facile chiudere le linee di ... 🔗lanazione.it

Diretta/ Ternana Pianese (risultato finale 2-0): Ciammaglichella-Cicerelli! (Serie C, 23 aprile 2025) - Diretta Ternana Pianese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Liberati per il trentasettesimo turno della Serie C 2024/2025 girone B ... 🔗ilsussidiario.net