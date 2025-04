Ancona-Castelfidardo | Ultima Sfida al Del Conero tra Contestazioni e Sogni Playoff

Conero che sarà mezzo deserto, dentro, ma molto caldo fuori, con la tifoseria radunata a manifestare contro la società, l’Ancona cerca di salutare i tifosi (all’esterno) e il suo stadio nel migliore dei modi, cercando di centrare una vittoria contro il Castelfidardo che potrebbe essere decisiva per blindare i Playoff. Oppure no, niente spareggi, tutto dipenderà dall’esito della partita, ma anche dal risultato del Fossombrone, e poi dall’Ultima giornata. In questa situazione il dubbio riguarda proprio il rendimento della squadra biancorossa: riusciranno Gadda e lo staff a trarre il massimo dalla squadra, a mantenerla concentrata e determinata per tutti i novanta minuti per conquistare quell’obiettivo – i Playoff – che, in fondo, sono solo una ciliegina sulla torta di una stagione vissuta comunque bene, perché in realtà non assegnano nulla neanche a chi li vince?Per l’Ancona è un momento molto particolare, con lo staff tecnico che ha annunciato di essere arrivato ai saluti e di volersene andare in blocco a fine giugno, con Massimo Gadda che affida nuovamente ai social i suoi saluti: "L’Ultima al Del Conero di un campionato durissimo e complicato. Ilrestodelcarlino.it - Ancona-Castelfidardo: Ultima Sfida al Del Conero tra Contestazioni e Sogni Playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it In un clima di aperta contestazione e da tutti contro tutti, in un’atmosfera surreale con il Delche sarà mezzo deserto, dentro, ma molto caldo fuori, con la tifoseria radunata a manifestare contro la società, l’cerca di salutare i tifosi (all’esterno) e il suo stadio nel migliore dei modi, cercando di centrare una vittoria contro ilche potrebbe essere decisiva per blindare i. Oppure no, niente spareggi, tutto dipenderà dall’esito della partita, ma anche dal risultato del Fossombrone, e poi dall’giornata. In questa situazione il dubbio riguarda proprio il rendimento della squadra biancorossa: riusciranno Gadda e lo staff a trarre il massimo dalla squadra, a mantenerla concentrata e determinata per tutti i novanta minuti per conquistare quell’obiettivo – i– che, in fondo, sono solo una ciliegina sulla torta di una stagione vissuta comunque bene, perché in realtà non assegnano nulla neanche a chi li vince?Per l’è un momento molto particolare, con lo staff tecnico che ha annunciato di essere arrivato ai saluti e di volersene andare in blocco a fine giugno, con Massimo Gadda che affida nuovamente ai social i suoi saluti: "L’al Deldi un campionato durissimo e complicato.

