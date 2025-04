Probabile formazione Inter con la Roma | scelti i sostituti di Bastoni e Mkhitaryan Con Lautaro c’è lui

Probabile formazione Inter con la Roma: scelti i sostituti di Bastoni e Mkhitaryan. Con Lautaro c’è lui in attacco, le decisioni di InzaghiProbabile formazione Inter – Contro la Roma l’altro titolare d’attacco con Lautaro dovrebbe essere Marko Arnautovic. Per il resto, Inzaghi tirerà a lucido la sua Inter, proponendo una formazione il più possibile vicina a quella titolare, compatibilmente all’assenza del numero 9 e ai due squalificati dopo la battaglia persa al Dall’Ara. Senza Bastoni e Mkhitaryan, i loro posti nel ruolo di centrale mancino di difesa e di mezzala sinistra saranno occupati da Carlos Augusto e Frattesi. Accanto al brasiliano, per completare il reparto davanti a Sommer , gli altri due titolarissimi: Pavard più Acerbi. In mezzo, invece, ecco gli altri due terzi del solito centrocampo di Inzaghi: Calhanoglu in mezzo e Barella alla sua destra. Internews24.com - Probabile formazione Inter con la Roma: scelti i sostituti di Bastoni e Mkhitaryan. Con Lautaro c’è lui Leggi su Internews24.com con ladi. Conc’è lui in attacco, le decisioni di Inzaghi– Contro lal’altro titolare d’attacco condovrebbe essere Marko Arnautovic. Per il resto, Inzaghi tirerà a lucido la sua, proponendo unail più possibile vicina a quella titolare, compatibilmente all’assenza del numero 9 e ai due squalificati dopo la battaglia persa al Dall’Ara. Senza, i loro posti nel ruolo di centrale mancino di difesa e di mezzala sinistra saranno occupati da Carlos Augusto e Frattesi. Accanto al brasiliano, per completare il reparto davanti a Sommer , gli altri due titolarissimi: Pavard più Acerbi. In mezzo, invece, ecco gli altri due terzi del solito centrocampo di Inzaghi: Calhanoglu in mezzo e Barella alla sua destra.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Roma, nuova chance per Correa? Probabile formazione - Inter-Roma si disputerà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi. LA SFIDA – Inter–Roma è un match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida in assenza di quel vantaggio di tre punti, nei confronti del Napoli secondo in classifica, che conservava fino allo scorso turno di Campionato. 🔗inter-news.it

Inter-Roma, torna Dovbyk in attacco! La probabile formazione - La Roma sarà il prossimo avversario dell’Inter in campionato, precisamente domani alle ore 15. Claudio Ranieri si gode il ritorno di Artem Dovbyk in attacco, la probabile formazione. SCELTE – Claudio Ranieri cambia ancora una volta e stavolta lo fa per la partita della sua Roma contro l’Inter. La squadra capitolina cerca i punti utili per agganciare la zona Champions League che dista appena tre punti col Bologna a quota 60. 🔗inter-news.it

Inter-Roma, torna Dovbyk dal primo minuto? Probabile formazione - Inter-Roma si giocherà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Claudio Ranieri. LA SFIDA – Inter–Roma sarà un crocevia importante per le ambizioni scudetto dei nerazzurri e per quelle europee dei giallorossi. La formazione allenata da Claudio Ranieri conserva delle residue speranze di accesso alla prossima Champions League, al momento distante 3 punti, mentre guarda con maggior ottimismo alla possibile qualificazione in Europa League. 🔗inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter-Roma, la probabile formazione di Inzaghi; Inter-Roma probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Thuram, Correa, Arnautovic, Taremi, Dovbyk, Dumfries e Dybala; Inter-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Roma di Serie A, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni - Inter-Roma si gioca oggi, domenica 27 aprile alle 15:00 causa rinvio per la morte e i funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it

Probabili formazioni Inter Roma/ Quote: Bastoni e Mkhitaryan squalificati (Serie A, oggi 27 aprile 2025) - Probabili formazioni Inter Roma oggi 27 aprile 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Inzaghi e Ranieri nel big-match in Serie A. 🔗ilsussidiario.net

Inter-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri vogliono riscattare i due ko contro Bologna e Milan, i giallorossi puntano la zona Champions. Inzaghi senza gli squalificati Bastoni e ... 🔗msn.com