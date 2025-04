?Sparatoria a Palermo due morti 25 anni e 23 anni e tre feriti a Monreale

morti e tre feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16. Ilmessaggero.it - ?Sparatoria a Palermo, due morti (25 anni e 23 anni) e tre feriti a Monreale Leggi su Ilmessaggero.it E' di duee treil bilancio di unaavvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a). Le vittime hanno 25e 23; i26, 33e 16.

Germania, sparatoria a Bad Nauheim: due morti. Il killer in fuga - (Adnkronos) – Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria oggi, sabato 19 aprile, a Bad Nauheim, a nord di Francoforte. Lo rende noto la polizia tedesca precisando che il killer è in fuga. "Allo stato attuale delle cose, non ci sono pericoli per i residenti", ha aggiunto il portavoce, spiegando che è stata avviata […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria in strada: due morti, killer in fuga - Tutto è accaduto all’improvviso. Pochi istanti, poi il rumore degli spari, il panico, le sirene. Una scena di violenza inattesa ha interrotto la normalità, lasciando sgomenti i testimoni e mobilitando un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria oggi, sabato 19 aprile. Lo rende noto la polizia, precisando che il killer è in fuga. “Allo stato attuale delle cose, non ci sono pericoli per i residenti”, ha dichiarato un portavoce, spiegando che è stata avviata una caccia all’uomo. 🔗thesocialpost.it

Germania, sparatoria a Bad Nauheim in Assia: due morti, il killer in fuga - Due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco a Bad Nauheim, in Assia, a nord di Francoforte. Il presunto autore è in fuga, ha affermato un portavoce della polizia tedesca: lo riferisce la Dpa. «Allo stato attuale, non vi è alcun pericolo per i residenti», ha affermato il portavoce, pur non escludendo la possibilità che, oltre al killer ricercato, ci siano altre persone coinvolte. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di oggi – sabato, 19 aprile – nei pressi di un complesso di condomini: la polizia ha isolato la zona davanti a un edificio di tre piani ed è in corso una caccia ... 🔗open.online

Sparatoria a Monreale: due morti e tre feriti in Piazza Duomo - Tragedia a Monreale: sparatoria in Piazza Duomo causa due morti e tre feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri. 🔗quotidiano.net

Sparatoria in piazza a Monreale, un morto e due feriti - Colpi d’arma da fuoco a Monreale. Il bilancio è di un morto e due feriti in piazza Duomo. Pare che sia avvenuto tutto per futili motivi. Prima una rissa davanti […] ... 🔗blogsicilia.it