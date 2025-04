Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e Qi Gong al Parco Miralfiore di Pesaro

Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e del Qi Gong, oggi alle 10, il Parco Miralfiore di Pesaro ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per celebrare queste antiche discipline orientali, simboli di armonia, salute e consapevolezza corporea. "Lo studio della serie di movimenti, abbinati ad una adeguata respirazione, procura all’organismo una serie di benefici sia di natura fisica che psichica. A livello fisico, la lenta, controllata e continua variazione della postura comporta miglioramenti dell’equilibrio e del sistema articolare nel suo complesso – spiega il Maestro Antonio Gentile - oltre che benefici sul piano respiratorio dovuti ad una maggiore attenzione portata sul binomio respirazione-espirazione. Analoghi benefici si ripercuotono sulla componente psicologica dell’individuo, attraverso uno status mentale sempre rilassato: proprio per questo non è sbagliato parlare di meditazione in movimento. Ilrestodelcarlino.it - Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e Qi Gong al Parco Miralfiore di Pesaro Leggi su Ilrestodelcarlino.it In occasione delladel Tai Jie del Qi, oggi alle 10, ildiospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per celebrare queste antiche discipline orientali, simboli di armonia, salute e consapevolezza corporea. "Lo studio della serie di movimenti, abbinati ad una adeguata respirazione, procura all’organismo una serie di benefici sia di natura fisica che psichica. A livello fisico, la lenta, controllata e continua variazione della postura comporta miglioramenti dell’equilibrio e del sistema articolare nel suo complesso – spiega il Maestro Antonio Gentile - oltre che benefici sul piano respiratorio dovuti ad una maggiore attenzione portata sul binomio respirazione-espirazione. Analoghi benefici si ripercuotono sulla componente psicologica dell’individuo, attraverso uno status mentale sempre rilassato: proprio per questo non è sbagliato parlare di meditazione in movimento.

