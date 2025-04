Amici 24 Maria De Filippi applaude Papa Francesco | Non lasciatevi rubare la speranza Malgioglio dice no e fa saltare l’eliminazione tra TrigNO e Chiara

Amici di Maria De Filippi” si è aperto all’insegna del ricordo commosso di Papa Francesco, proprio nel giorno, ieri, dei funerali solenni e della sepoltura. Dopo l’ingresso in studio dei giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, Maria De Filippi ha mostrato un messaggio del Pontefice del 2013: “Vorrei dire una cosa a tutti i giovani, non lasciatevi rubare la speranza, per favore”. Parole accolte da un commosso e lungo applauso.Emanuel Lo contro Alessndra Celentano: “Sei ignorante, non sai cosa dici” – Durante la serata i ballerini Francesco e Daniele si sono sfidati in una coreografia. La maestra Celentano ha sottolienato l’importanza della tecnica e del fatto che Francesco abbia accolto i suoi suggerimenti, ma Emanuel Lo non è dello stesso avviso: “La danza non è solo tecnica, ma è arte. Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il sesto appuntamento con “diDe” si è aperto all’insegna del ricordo commosso di, proprio nel giorno, ieri, dei funerali solenni e della sepoltura. Dopo l’ingresso in studio dei giudici Cristiano, Elena D’Amario e Amadeus,Deha mostrato un messaggio del Pontefice del 2013: “Vorrei dire una cosa a tutti i giovani, nonla, per favore”. Parole accolte da un commosso e lungo applauso.Emanuel Lo contro Alessndra Celentano: “Sei ignorante, non sai cosa dici” – Durante la serata i ballerinie Daniele si sono sfidati in una coreografia. La maestra Celentano ha sottolienato l’importanza della tecnica e del fatto cheabbia accolto i suoi suggerimenti, ma Emanuel Lo non è dello stesso avviso: “La danza non è solo tecnica, ma è arte.

