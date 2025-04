Verso il Conclave – Luis Tagle il Bergoglio asiatico candidato a diventare nuovo Papa

Papa assumerà la guida della Chiesa cattolica in un momento molto particolare, e cioè mentre è in corso un'emorragia di fedeli in Europa, Nord America e America Latina, ma si registra una loro costante crescita in Asia e Africa. È per questo che due dei cardinali considerati come i principali candidati a succedere a Papa Francesco provengono proprio dai continenti asiatici e africani, regioni in cui la Chiesa è concentrata ad aumentare la propria influenza. I riflettori sono puntati sul ghanese Peter Turkson ma anche e soprattutto sul filippino Luis Antonio Tagle, da molti soprannominato dai media come "il Bergoglio asiatico". Proprio come l'ex Pontefice, Tagle è infatti solito adottare uno stile comunicativo molto caldo, emozionale e accessibile a tutti i suoi interlocutori.

