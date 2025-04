Palermo sparatoria in piazza a Monreale | due morti e tre feriti

morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Tg24.sky.it - Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti Leggi su Tg24.sky.it Due giovani, di 25 e 23 anni, sononella notte in unaavvenuta inDuomo a, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni.

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria a Monreale: due morti e tre feriti in Piazza Duomo - E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. 🔗quotidiano.net

?Sparatoria a Palermo, due morti (25 anni e 23 anni) e tre feriti a Monreale - E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16... 🔗ilmessaggero.it

Prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo: grande partecipazione al Lions Day in piazza Castelnuovo - Una partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo che, a bordo dei propri camper della prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feriti; Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feriti; Spari nella notte in piazza: morti due giovani; Sparatoria in piazza a Monreale tra due gruppi di giovani: due morti e tre feriti gravi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria a Palermo, morti due giovani di 25 e 23 anni: i tre feriti sono gravissimi - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, ... 🔗msn.com

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti - Due giovani, di 25 e 23 anni, sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I ... 🔗tg24.sky.it

Tragedia nella notte a Monreale: due morti e tre feriti in una sparatoria - Una notte di sangue ha sconvolto Monreale. Il bilancio è drammatico: due giovani, di 25 e 23 anni, hanno perso la vita, mentre altri tre, di 26, 33 e 16 anni, sono rimasti gravemente feriti. La sparat ... 🔗ilovepalermocalcio.com