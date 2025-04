Auto travolge la folla durante il festival | morti e feriti

La musica si alzava nell'aria tiepida, tra risate, profumi di spezie e file di bancarelle illuminate. I passi si mescolavano ai tamburi, le voci si rincorrevano in un'allegria diffusa, fatta di suoni e colori. Nella calca, famiglie e ragazzi si stringevano intorno ai tavoli, scattavano foto, brindavano. Un momento perfetto, sospeso, fragile. Un rombo improvviso ha spezzato l'incanto. Prima un suono sordo, poi l'ombra di un suv lanciato sulla folla. Gente in fuga, grida, tavoli rovesciati, urla che squarciavano la musica ancora accesa. Corpi a terra, mani alzate nel tentativo inutile di fermare l'impatto. In pochi istanti il silenzio è diventato assordante, come se ogni cosa avesse smesso di respirare. Tra le macerie della festa, il caos ha lasciato spazio all'orrore.

