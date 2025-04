Jair da Costa scompare a 84 anni la freccia brasiliana della Grande Inter

Internazionale piange Jair da Costa, indimenticato esterno destro della leggendaria Inter degli anni Sessanta e campione del mondo con il Brasile nel 1962. Si è spento all’età di 84 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore dei tifosi che hanno avuto il privilegio di ammirarne le gesta. La notizia è stata diffusa dalla Portuguesa, il club brasiliano in cui Jair aveva mosso i primi passi della sua straordinaria carriera.«La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccante Jair da Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale brasiliana», si legge nel comunicato ufficiale, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per aver visto nascere e crescere un talento destinato a brillare sui palcoscenici più importanti del mondo. Thesocialpost.it - Jair da Costa, scompare a 84 anni la freccia brasiliana della Grande Inter Leggi su Thesocialpost.it Il calcionazionale piangeda, indimenticato esterno destroleggendariadegliSessanta e campione del mondo con il Brasile nel 1962. Si è spento all’età di 84, lasciando un vuoto profondo nel cuore dei tifosi che hanno avuto il privilegio di ammirarne le gesta. La notizia è stata diffusa dalla Portuguesa, il club brasiliano in cuiaveva mosso i primi passisua straordinaria carriera.«La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccanteda, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale», si legge nel comunicato ufficiale, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per aver visto nascere e crescere un talento destinato a brillare sui palcoscenici più importanti del mondo.

