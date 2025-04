Canada auto sulla folla a un festival a Vancouver | diversi morti

folla durante un festival filippino chiamato Lapu Lapu a Vancouver Imolaoggi.it - Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti Leggi su Imolaoggi.it Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto ladurante unfilippino chiamato Lapu Lapu a

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vancouver (Canada), auto sulla folla al festival filippino Lapu Lapu, "molteplici morti" e oltre 12 feriti, arrestato conducente - VIDEO - I fatti sono avvenuti alle 5 ora italiana, tra la East 41st Avenue e Fraser Street nel sud di Vancouver A Vancouver, in Canada, un auto si è lanciata sulla folla durante un festival filippino chiamato "Lapu Lapu" provocando "molteplici morti" e almeno una dozzina di feriti, riportano le fonti 🔗ilgiornaleditalia.it

Canada, auto contro la folla al festival Lapu Lapu di Vancouver: morti e feriti – Il video - Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, sabato sera, nell’ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 nei pressi di East 41st Avenue e Fraser Street. In un post su X, il dipartimento di polizia di Vancouver ha affermato che ulteriori informazioni sarebbero state rese pubbliche nelle prossime ore, a indagini in corso. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

