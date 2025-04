Insulti a Meloni il Pd di Montalto | Dal post di FdI offese pesanti anche a noi ci riserviamo di costituirci

Insulti alla premier Giorgia Meloni sui social network, il Pd fa chiarezza. Di ieri la scoperta del post social contro il presidente del consiglio da parte di Gianluca Carai, figlio dell'ex sindaco di Montalto di Castro Salvatore Carai, in cui offendeva pesantemente Meloni con parole molto forti. Viterbotoday.it - Insulti a Meloni, il Pd di Montalto: "Dal post di FdI offese pesanti anche a noi, ci riserviamo di costituirci" Leggi su Viterbotoday.it alla premier Giorgiasui social network, il Pd fa chiarezza. Di ieri la scoperta delsocial contro il presidente del consiglio da parte di Gianluca Carai, figlio dell'ex sindaco didi Castro Salvatore Carai, in cui offendeva pesantementecon parole molto forti.

Su altri siti se ne discute

Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso. Perdono ancora Pd e Avs: la media dei sondaggi - È a sinistra che i sondaggi di marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d’Italia. Una stabilità che va avanti ormai da due anni e mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall’ottobre 2022, quindi il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finora senza precedenti, spiega Ruffino. 🔗open.online

Tele-Meloni? No, Tele-Schlein! Il Pd urla al “regime” ma a febbraio ha straripato su Rai, Mediaset e La7 - Perfino “Il Fatto Quotidiano“, non certo tacciabile di avere un atteggiamento compiacente nei confronti della destra, oggi evidenzia come tutte le “lagne” del Pd sull’occupazione delle reti tv, pubbliche e private, siano assolutamente ingiustificate. Se esiste Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto “regime di destra”. 🔗secoloditalia.it

Nel centrodestra cresce solo FdI, male il Pd e aumenta la fiducia in Meloni - Nel centrodestra l'unica a sorridere è la premier Giorgia Meloni secondo le rilevazioni dell'istituto di ricerca Bidimedia. I sondaggi al 25 febbraio sull'intenzioni di voto premiano infatti Fratelli d'Italia con un +0,5%, facendolo salire al 28,9%. Male invece il Partito democratico, se si... 🔗europa.today.it

Su questo argomento da altre fonti

Insulti a Meloni, il Pd di Montalto: Dal post di FdI offese pesanti anche a noi, ci riserviamo di costituirci; Montalto, insulti sessisti alla premier Meloni, Buzzi (Fdi): «Ferma condanna, il Pd prenda posizione chiara e netta»; “Ingiurie contro Meloni gravi e sessiste, ci dissociamo da qualsiasi insulto agli organi dello stato”; Montalto di Castro - Insulti sessisti premier Meloni, Buzzi (Fd'I): Ferma condanna, il Pd prenda posizione chiara e netta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni promossa all’esame del 25 aprile, premier chiara contro “regime fascista”. Estrema sinistra usa metodi squadristi - Non sarà la svolta di Fiuggi, piuttosto un test sull’ottantesimo anniversario della Liberazione. Un esame che Giorgia Meloni supera brillantemente. La sua dichiarazione battuta dalle agenzie prima del ... 🔗msn.com

Insulti dalla sinistra contro Giorgia Meloni: l’orribile “definizione” - Antonio Nicita del PD insulta Giorgia Meloni dopo l'intervista al Financial Times: ecco cosa ha detto e perché le sue parole fanno discutere. l clima politico italiano si fa ogni giorno più teso ... 🔗msn.com

Insulti dalla sinistra contro Giorgia Meloni: l’orribile “definizione” - Antonio Nicita del PD insulta Giorgia Meloni dopo l’intervista al Financial Times: ecco cosa ha detto e perché le sue parole fanno discutere. l clima politico italiano si fa ogni giorno più teso, con ... 🔗newsmondo.it