Sport.quotidiano.net - Vikings Rubiera retrocede dalla Serie A Gold: Camerano vince 25-24

2425: Rivi, Bartoli D., Benci 4, Bortolotti, Errico 5, Oleari 3, Kasa 2, D’Agata, Bartoli R. 1, Gonzalez, Hila, Giovanardi, Strada 5, Bonassi, Fedila 4, Boni. All. Corradini.: Carloni A. 1, Bilò 2, Laera 4, Ballerini 2, Dello Vicario, Anzaldo, Di Giovanni, Jdidi, Coppari, Giambartolomei 2, Boschetto 6, Cirilli 1, Vilarò 3, Carloni N., Belardinelli 4, Rossi. All Tedesco.Arbitri: Riello e Panetta.Note: primo tempo 9-13. Sette metri:2/5,2/3. Minuti di esclusione:3,4.Retrocessione matematica per i(5), che salutano dopo quattro anni lamaschile con una giornata d’anticipo.(8), passa 25-24 al PalaBursi e stacca così la squadra rossoblù di 3 lunghezze, distacco incolmabile negli ultimi 60’ di regular season: i marchigiani, dopo aver comandato di 4 lunghezze all’intervallo, si portano a +3 a metà ripresa dopo il tentativo di ritorno a contatto della squadra di Corradini, per poi gestire il risultato nel finale.