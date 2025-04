Derby decisivo tra Fossombrone e Vigor Senigallia | in palio i playoff

Derby molto sentito da ambo le parti – sottolinea alla vigilia della partita il trainer del Fossombrone Michele Fucili- importante per tutte e due riguardo la classifica e si giocherà di fronte ad una bella cornice di pubblico. Quindi è una partita che da grandi stimoli, la Vigor è una squadra forte, molto temibile soprattutto nel proprio stadio in sintetico dove è abituata a giocare, da parte nostra andremo a giocarci questa gara per continuare il nostro percorso che è stato importante e cercheremo di giocare le nostre schiance di poter rientrare nei playoff. Affrontiamo quindi questa partita cercando di ottenere il massimo e poi vedremo alla fine dove saremo arrivati, il percorso come dicevo è stato importante ma in questo momento nulla ci vieta di sognare e quindi andiamo a Senigallia per giocarci questa partita che è un po' uno spareggio con grande entusiasmo, lo dobbiamo avere noi come lo deve avere tutto Fossombrone perché è una partita che non capita sempre di poter giocare con questi obiettivi.

Vigor Senigallia: lotta salvezza ancora aperta, decisivo il derby contro Fossombrone - Se il tiro di Mancini, a 5 minuti dal fischio finale, fosse entrato, si parlerebbe di altro a Senigallia e si guarderebbe al futuro con rinnovato entusiasmo. Invece la Vigor è ancora lì, impegnata nella lotta salvezza ed ogni verdetto è ancora in discussione. Il 2-2 contro la squadra di Silva avrà anche consegnato al popolo rossoblu una Vigor combattiva e più determinata di quella vista domenica scorsa contro l'Atletico Ascoli, ma ciò che fa masticare amaro ai tifosi di Senigallia al termine della gara disputata giovedì al "Savini" di Notaresco, è proprio il risultato.

Derby decisivo per l'Atletico Ascoli contro la Vigor Senigallia - Ultimo derby della stagione per l'Atletico Ascoli che domenica alle 15 sarà di scena a Senigallia contro la Vigor che la segue a due punti di distanza. Una Vigor rigenerata dalla vittoria esterna a L'Aquila, che ha interrotto la mini striscia negativa di due sconfitte subite a Recanati e in casa contro la Sambenedettese. Atletico Ascoli che invece dopo la vittoria nel derby al 'Del Conero' contro l'Ancona ha pareggiato al 'Del Duca' contro il Chieti terzo in classifica.

Vigor-Fossombrone: Ultimo Derby della Stagione tra Sogni Playoff e Incubi Playout - Vigor-Fossombrone, l' ultimo derby della stagione regolare. Un appuntamento che ormai, tra Eccellenza e quarta serie, è diventato una classica del calcio nostrano. Il "Fosso" lotterà fino alla fine per un posto nei playoff, la Vigor, invece, quel sogno lo ha abbandonato da un pezzo perché troppo concentrata ad occuparsi di ciò che avveniva nelle retrovie. La spada di Damocle dei playout si staglia sul capo dei senigalliesi da innumerevoli settimane.

