Calciomercato Juve Tonali resta il primo nome sulla lista di Giuntoli Cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Juve, Tonali resta il primo nome sulla lista di Giuntoli. Cifre e dettagli dell’affare Come riferito da Tuttosport, il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per il centrocampo rimane Sandro Tonali. L’ex Milan gradirebbe un ritorno in Serie A, con il Newcastle che chiede tra i 65 e i 70 milioni di euro . Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Tonali resta il primo nome sulla lista di Giuntoli. Cifre e dettagli dell’affare Leggi su Calcionews24.com ildiCome riferito da Tuttosport, ilnelladi Cristianoper il centrocampo rimane Sandro. L’ex Milan gradirebbe un ritorno in Serie A, con il Newcastle che chiede tra i 65 e i 70 milioni di euro .

