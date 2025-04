Stillitano presidente ambizioso | Tra cinque anni stabilmente in A

Stillitano (nella foto), diventato nuovo presidente del club di via Melara a seguito del passaggio di consegne tra Francis e Roberts. Dichiarazioni ambiziose, quelle rilasciate a The Football Show, trasmissione dell'emittente statunitense SiriusXM FC: per Stillitano la priorità nel breve termine è "raggiungere la Serie A. Abbiamo un programma su cinque anni che, alla fine del quinquennio, vedrà una squadra stabilmente nelle posizioni di metà classifica".Il neo presidente rilancia il tema – sempre più centrale – della stabilità finanziaria del club, ma al contempo specifica che l'obiettivo è "avere una squadra forte e solida in campo.

Gli Usa investono ancora nel calcio italiano, Charlie Stillitano presidente dello Spezia: «il modello è l’Atalanta» - Charlie Stillitano, pezzo grosso fra i dirigenti sportivi statunitensi (in passato anche direttore generale dei New York MetroStars) diventerà il nuovo presidente del Cda dello Spezia che ora milita in Serie B. Il club è stato acquistato mercoledì scorso dall’imprenditore americano Thomas Roberts. Stillitano ha altresì dichiarato che l’acquisizione del club non è subordinata direttamente alla promozione in Serie A – che pure potrebbe avvenire, visto che la squadra è terza in campionato – ma che l’obiettivo del lungo-medio periodo sarebbe quello di rendere i liguri solidi nella massima serie. 🔗ilnapolista.it

