Sparatoria a Monreale | due morti e tre feriti in Piazza Duomo

morti e tre feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale Piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. La Sparatoria è avvenuta in una Piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in Piazza. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. I feriti sono in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Quotidiano.net - Sparatoria a Monreale: due morti e tre feriti in Piazza Duomo Leggi su Quotidiano.net E' di duee treil bilancio di unaavvenuta in nottata nella centrale(Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i26 anni, 33 anni e 16 anni. Laè avvenuta in unaaffollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. Isono in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

