Centinaia in coda per visitare la tomba di Francesco Chi sono gli altri Papi sepolti a Santa Maria Maggiore

Francesco (250mila in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso fino alla basilica di Santa Maria Maggiore) l’ondata di affetto per il pontefice delle periferie non si ferma. Dalle 7 di questa mattina sono iniziate le visite dei fedeli alla tomba di Francesco nella basilica Mariana dove ha scelto di essere tumulato. Già prima dell'apertura, Centinaia di romani, pellegrini e religiosi si erano messi in fila per rendere omaggio al Pontefice.Il pellegrinaggio dei cardinaliNel pomeriggio, alle 16, ci sarà la visita dei cardinali che andranno in pellegrinaggio alla tomba di Bergoglio dopo il passaggio dalla Porta Santa. L'ultimo ingresso alla basilica sarà permesso alle 18.30. La tomba si trova nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza ed è situata nei pressi dell'Altare di San Francesco. Quotidiano.net - Centinaia in coda per visitare la tomba di Francesco. Chi sono gli altri Papi sepolti a Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Dopo il bagno di folla di ieri, con oltre 400mila persone ai funerali di Papa(250mila in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso fino alla basilica di) l’ondata di affetto per il pontefice delle periferie non si ferma. Dalle 7 di questa mattinainiziate le visite dei fedeli alladinella basilicana dove ha scelto di essere tumulato. Già prima dell'apertura,di romani, pellegrini e religiosi si erano messi in fila per rendere omaggio al Pontefice.Il pellegrinaggio dei cardinaliNel pomeriggio, alle 16, ci sarà la visita dei cardinali che andranno in pellegrinaggio alladi Bergoglio dopo il passaggio dalla Porta. L'ultimo ingresso alla basilica sarà permesso alle 18.30. Lasi trova nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza ed è situata nei pressi dell'Altare di San

