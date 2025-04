Alberto Franceschini muore a 78 anni | fu tra i fondatori delle Brigate Rosse e condannato per il duplice omicidio nella sede Msi di Padova

fondatori delle Brigate Rosse, insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. In carcere, condannato per omicidi plurimi, non ha rinnegato il suo passato e la militanza, ma si è.

Alberto Franceschini, morto a 78 anni il fondatore delle Brigate Rosse - Scomparso l'11 aprile, uno dei fondatori delle Brigate Rosse è venuto a mancare all'età di 78 anni L'articolo Alberto Franceschini, morto a 78 anni il fondatore delle Brigate Rosse proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Alberto Franceschini morto a 78 anni, fu trai fondatori delle Brigate rosse e condannato per il sequestro Sossi - È morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974. L'articolo Alberto Franceschini morto a 78 anni, fu trai fondatori delle Brigate rosse e condannato per il sequestro Sossi proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

È morto Alberto Franceschini, fondò le Brigate Rosse assieme a Curcio e Cagol - È morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due esponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974. La notizia è stata anticipata dal Tg3. 🔗liberoquotidiano.it

