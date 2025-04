Cambiaso via in estate? Tornano le sirene dalla Premier | quanto guadagnerebbe la Juventus e qual è il pensiero del terzino ad oggi Ultime

Cambiaso lascia Torino in estate? Risuonano le sirene dalla Premier: quanto guadagnerebbe la Juventus e qual è la posizione del terzino

Nuovo focus sul futuro di Andrea Cambiaso nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il terzino che verrà schierato nuovamente titolare da Igor Tudor sulla fascia sinistra nel match odierno contro il Monza.

Il Manchester City non ha mollato la presa e anche il Liverpool pensa allo juventino per sostituire Alexander-Arnold. Discorsi da giugno-luglio, prima o dopo il Mondiale per Club americano. In questo momento il terzino ha in testa solo la Champions, per tutto il resto ci sarà tempo. Dipenderà anche dalla Juventus e dalle esigenze di bilancio: il sacrifico di Cambiaso non è scontato, ma per 60 milioni circa la tentazione sarebbe fortissima.

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti

Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle Merengues è sulla lista dei desideri dei bianconeri per la possibile sostituzione di Andrea Cambiaso, che non esce dai radar del Manchester City.

