Trump-Zelensky il faccia a faccia che scuote il mondo Meloni | Giornata storica

facciano in tutta confidenza. Quasi come se fossero vecchi amici che si ritrovano nella basilica di San Pietro. Altro che intelligenza artificiale: è il «miracolo» della realtà, quando Roma torna a essere «caput mundi». O comunque l'ultimo miracolo del Papa venuto dalla fine del mondo, che anche nel giorno del suo imponente funerale detta le regole del gioco. La forza dell'immagine diffusa ai media di tutto il mondo ne annulla un'altra, avvenuta due mesi fa: allora l'incontro avvenne alla Casa Bianca e l'effetto fu molto più negativo. Subito dopo la chiacchierata (che durerà 15 minuti) alla «meglio» tra le navate, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si alzano e vengono raggiunti dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. Iltempo.it - Trump-Zelensky, il faccia a faccia che scuote il mondo. Meloni: "Giornata storica" Leggi su Iltempo.it Una sedia accanto all'altra, due teste chine impegnate a dialogare, una postura che porta a credere che lono in tutta confidenza. Quasi come se fossero vecchi amici che si ritrovano nella basilica di San Pietro. Altro che intelligenza artificiale: è il «miracolo» della realtà, quando Roma torna a essere «caput mundi». O comunque l'ultimo miracolo del Papa venuto dalla fine del, che anche nel giorno del suo imponente funerale detta le regole del gioco. La forza dell'immagine diffusa ai media di tutto ilne annulla un'altra, avvenuta due mesi fa: allora l'incontro avvenne alla Casa Bianca e l'effetto fu molto più negativo. Subito dopo la chiacchierata (che durerà 15 minuti) alla «meglio» tra le navate, Donalde Volodymyrsi alzano e vengono raggiunti dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer.

