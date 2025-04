Europa Centrale di Gianluca Minucci | il tour continua a Roma Genova e Milano

Europa Centrale”, il film d’esordio di Gianluca Minucci, prosegue il suo tour nei cinema italiani. Dopo la presentazione in Concorso alla 42ª edizione del Torino Film Festival, il film, distribuito da Danubio Film, sarà protagonista di tre nuovi appuntamenti imperdibili:Roma – Lunedì 28 aprile, ore 19:30 – Cinema CaravaggioGenova – Martedì 29 aprile, ore 21:15 – Cinema NickelodeonMilano – Mercoledì 30 aprile, ore 17:30 – Cinema AnteoIn occasione delle proiezioni, il pubblico potrà incontrare il regista Gianluca Minucci e parte del cast.Europa Centrale: un dramma politico intenso e claustrofobico“Europa Centrale” è un kammerspiel metafisico ambientato nell’aprile del 1940, durante un viaggio in treno di una coppia di comunisti impegnati in una delicata missione affidata dal Comintern. Dailyshowmagazine.com - “Europa Centrale” di Gianluca Minucci: il tour continua a Roma, Genova e Milano Leggi su Dailyshowmagazine.com ”, il film d’esordio di, prosegue il suonei cinema italiani. Dopo la presentazione in Concorso alla 42ª edizione del Torino Film Festival, il film, distribuito da Danubio Film, sarà protagonista di tre nuovi appuntamenti imperdibili:– Lunedì 28 aprile, ore 19:30 – Cinema Caravaggio– Martedì 29 aprile, ore 21:15 – Cinema Nickelodeon– Mercoledì 30 aprile, ore 17:30 – Cinema AnteoIn occasione delle proiezioni, il pubblico potrà incontrare il registae parte del cast.: un dramma politico intenso e claustrofobico“” è un kammerspiel metafisico ambientato nell’aprile del 1940, durante un viaggio in treno di una coppia di comunisti impegnati in una delicata missione affidata dal Comintern.

Dal 13 marzo in sala "Europa Centrale" opera prima di Gianluca Minucci - "Europa Centrale" Dal 13 marzo in sala l'opera prima di Gianluca Minucci con Paolo Pierobon, Tommaso Ragno, Catherine Bertoni de Laet e Matilde Vigna Giovedì 13 Marzo – Roma – Cinema Farnese ore 21.00 Anteprima con il cast in sala Uscirà in sala, distribuito da Danubio Film, da Giovedì 13 marzo "Europa Centrale" opera prima di Gianluca Minucci presentato in Concorso alla 42a edizione del Torino Film Festival, prodotta da Danubio Film, Wildside, M74 in collaborazione con Rai Cinema.

Da oggi in sala “Europa Centrale” opera prima di Gianluca Minucci - “Europa Centrale” Da oggi in sala l’opera prima di Gianluca Minucci con Paolo Pierobon, Tommaso Ragno, Catherine Bertoni de Laet e Matilde Vigna Anteprima Questa sera – Cinema Farnese ore 21.00 – Roma Uscirà in sala, distribuito da Danubio Film, da Giovedì 13 marzo “Europa Centrale” opera prima di Gianluca Minucci presentato in Concorso alla 42a edizione del Torino Film Festival, prodotta da Danubio Film, Wildside, M74 in collaborazione con Rai Cinema. 🔗romadailynews.it

Paolo Pierobon e Gianluca Minucci presentano il film Europa Centrale: proiezione e incontro con attore e regista - Mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 17.30 il Palazzo del Cinema Anteo di Milano ospit a una speciale proiezione del film Europa Centrale: il regista Gianluca Minucci e l'attore Paolo Pierobon

'Europa Centrale', il treno delle spie - Sono gli ingredienti di 'Europa Centrale', primo lungometraggio di Gianluca Minucci, scritto assieme a Patrick Karlsen e presentato in concorso al Torino Film Festival. Un kammerspiel

Tommaso Ragno in una scena di Europa Centrale, al cinema dal 20 marzo - Europa Centrale di Gianluca Minucci è una storia di spionaggio dalla regia espressionista, un dramma umano collocato in un contesto politico violento ed angosciante, dove gli aderenti alle due