Ursula in missione rimedia solo tre ceffoni

Il capo della Commissione Ue va a Roma per scavalcare la Meloni, ma Trump la liquida con un arrivederci. I dazi spariscono dall'agenda. E pure sul dossier ucraino sono dolori: Zelensky la incontra dopo il presidente Usa, il premier italiano e Macron

