Canada auto sulla folla | diversi morti

folla a Vancouver in Canada, provocando diverse vittime, durante un festival della comunità filippina. La polizia riferisce che il conducente dell'auto è stato arrestato. Il bilancio esatto delle vittime non è stato al momento comunicato. Il primo ministro canadese Mark Carney si è detto "devastato" dalla tragedia. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.45 Un Suv ha travolto laa Vancouver in, provocando diverse vittime, durante un festival della comunità filippina. La polizia riferisce che il conducente dell'è stato arrestato. Il bilancio esatto delle vittime non è stato al momento comunicato. Il primo ministro canadese Mark Carney si è detto "devastato" dalla tragedia.

Canada, auto sulla folla a Vancouver durante un festival: “Diversi morti” - (Adnkronos) – "Diverse persone sono rimaste uccise" dopo che un'auto si è schiantata contro la folla a Vancouver, in Canada. A darne notizia è la polizia locale, che sui social ha parlato anche di diversi feriti. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato alle 20 ora locale (le 5 del mattino in Italia) durante il Lapu […] 🔗periodicodaily.com

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival. Lunedì si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni 🔗xml2.corriere.it

Germania, auto sulla folla a Mannheim: diversi feriti - A Mannheim, in Germania, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. 🔗lapresse.it

Macchina sulla folla in Canada, a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival: diversi morti - Un’auto ha travolto la folla durante il festival di Lapu Lapu a Vancouver, in Canada. CI sarebbero diversi morti. Secondo quanto reso noto, il festival è una consuetudine per la comunità filippina che ... 🔗fanpage.it

Auto sulla folla a Vancouver, diversi morti e feriti. Arrestato il conducente - Un Suv nero è piombato sulla gente durante un festival di strada. Nei video scene di terrore e diverse persone a terra ... 🔗msn.com

Auto sulla folla a un festival a Vancouver, diversi morti e feriti: arrestato il guidatore. «Siamo tutti in lutto con voi» - A Vancouver, in Canada, un automobilista è piombato sulla folla durante un festival di strada organizzato dalla comunità filippina, uccidendo diverse persone. Lo ha riferito ... 🔗msn.com