I siti patrimonio dell’umanità sotto le bombe Usa E l’Unesco che fa? Un’idea ce l’ho

Come dico sempre "nessuna nuova, buona nuova". Motto valido in generale, ma in particolare per chi abbia a cuore le sorti del pianeta. Questo mi è venuto in mente oggi – dopo che ieri è morto quel papa in cui credo chiunque ami la Natura si sia riconosciuto, e non solo per l'enciclica Laudato sì – che ricevo una telefonata di un caro amico, grande esperto di questioni mediorientali e in particolare yemenite, che mi ricorda due cose: che gli statunitensi (gli americani sono tutti gli abitanti delle Americhe) stanno bombardando Sana'a, come già peraltro accaduto in passato, uccidendo decine di civili, e in più, dato che bombardano come capita, hanno anche distrutto la fortezza simbolo della capitale; e che (notizia un po' più datata) l'Ecuador (il cui attuale presidente è molto legato ai gringos) ha ceduto sempre agli statunitensi un'isola delle Galapagos per farne una base militare.

