Tra interventisti e libero-scambisti | la globalizzazione è alla resa dei conti

di Mario Tiberi*

I recenti avvenimenti mondiali hanno dato vita ad un ampio dibattito tra libero-scambisti e interventisti. I primi, convinti della capacità delle forze di mercato di soddisfare i fondamentali valori di efficienza ed equità, che caratterizzano il lavoro degli economisti. I secondi ritengono, invece, che sia necessaria una certa dose di intervento pubblico per attenuare gli effetti negativi provocati dai cosiddetti "fallimenti del mercato".

Siamo forse a una resa dei conti, importante ma forse non definitiva, con l'egemonia neoliberista che ha contraddistinto gli ultimi anni del "secolo americano"; è dagli Stati Uniti che si è propagato il suggestivo marchio della globalizzazione che doveva rappresentare l'affermazione incontrastata dell'accoppiata capitalismo-liberaldemocrazia, suggellato dal crollo del modello alternativo autocrazia-economia di piano.

