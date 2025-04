Gli Oasis si esibiscono di nuovo insieme dopo 16 anni | il videoclip prima del tour di questa estate

tour mondiale il partenza il prossimo luglio. Secondo i tabloid inglesi, gli Oasis si sarebbero esibiti insieme in un club di Londra per girare un videoclio promozionale. Leggi su Fanpage.it Fonti vicine alla band hanno assicurato al The Sun che c'è serenità tra i fratelli Gallagher, pronti per ilmondiale il partenza il prossimo luglio. Secondo i tabloid inglesi, glisi sarebbero esibitiin un club di Londra per girare un videoclio promozionale.

Su altri siti se ne discute

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ricorda il viaggio insieme in Myanmar: «Tornerò di nuovo, sempre insieme a te» - La compagna del critico d’arte ha ricordato un viaggio della coppia in Myanmar: «La purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te» 🔗vanityfair.it

Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion - I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days Day": la reunion è già storica. 🔗comingsoon.it

Reacher | Alan Ritchson e NASCAR insieme in un nuovo promo - La terza stagione di Reacher sarà rilasciata su Prime Video da domani 20 febbraio, ma per Alan Ritchson è anche periodo di promozione. Il protagonista della fortunata serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child, infatti, è stato tra i protagonisti assoluti della premiere di NASCAR, il nuovo attesissimo evento sportivo di Prime Video in arrivo a maggio. Come oramai noto da tempo, Prime Video è riuscita a strappare un accordo milionario con l’organizzazione dietro il campionato NASCAR per trasmettere alcune delle gare più importanti del campionato in via di lancio, e quale migliore occasione ... 🔗universalmovies.it

Cosa riportano altre fonti

Gli Oasis si esibiscono di nuovo insieme dopo 16 anni: il videoclip prima del tour di questa estate; Gli Oasis davvero insieme dopo 15 anni? L'annuncio su X con una data: martedì 27 agosto; La reunion degli Oasis e l'ondata di nostalgia per il britpop (che compie trent'anni); Gli Oasis tornano insieme: in tour nell'estate del 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gli Oasis si esibiscono di nuovo insieme dopo 16 anni: il videoclip prima del tour di questa estate - Fonti vicine alla band hanno assicurato al The Sun che c'è serenità tra i fratelli Gallagher, pronti per il tour mondiale il partenza il prossimo luglio ... 🔗fanpage.it

Oasis, il ritorno nei negozi con una ristampa di Some Might Say: e i fratelli festeggiano Pasqua insieme - Cresce l'attesa per la reunion degli Oasis: Liam e Noel Gallagher si ritrovano a Pasqua con i figli, e rilanciano il loro primo singolo #1 ... 🔗msn.com

Liam e Noel Gallagher hanno passato la Pasqua insieme: «È stato incredibile» - La reunion degli Oasis è ormai anche un fatto privato: Liam e Noel Gallagher hanno trascorso la Pasqua insieme ... 🔗billboard.it