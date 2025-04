Finti tecnici del gas | truffa sventata dal vicino di casa

truffatori sono riusciti ad entrare nel cortile di una casa nella zona nord di Novara.La pensionata ha portato i due. Novaratoday.it - Finti tecnici del gas: truffa sventata dal vicino di casa Leggi su Novaratoday.it Si sono presentati, con le pettorine gialle, al cancello di una villetta dove abita un’anziana, chiedendo di poter entrare per un “controllo delle tubature del gas”. Così duetori sono riusciti ad entrare nel cortile di unanella zona nord di Novara.La pensionata ha portato i due.

La caldaia si guasta, intervengono due finti tecnici: un cittadino smaschera la truffa - Romano di Lombardia. Si è insospettito, ha chiesto l'intervento della polizia locale e ha smascherato il raggiro. Un cittadino grazie alla sua perspicacia e all'apporto degli agenti del comando ha sventato la cosiddetta "truffa della caldaia". La vicenda è iniziata a causa di un blocco alla caldaia di casa propria: l'uomo ha cercato assistenza online e ha trovato un sito con un numero di pronto intervento.

La truffa dei finti tecnici dei caloriferi mandati dall'amministratore. Le vittime? Sempre anziani - Milano – Il metodo era semplice e le vittime sempre anziane, in modo da avere buon gioco nel carprire la loro fiducia. Due uomini di 41 e 65 anni sono stati arrestati perché accusati di aver messo in piedi un numero imprecisato di truffe con lo stesso modus operandi: dopo aver individuato le vittime anziane si presentavano nelle loro abitazioni dicendo di essere tecnici dei caloriferi incaricati dall'amministratore.

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell'ordine – Carabinieri per l'esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere.

