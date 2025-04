Incendio alla concessionaria Tesla di Roma gli anarchici rivendicano il gesto | Siamo stati noi

anarchici hanno rivendicato l’Incendio durante il quale, lo scorso 31 marzo, sono andate distrutte 17 automobili Tesla nell’omonimo centro di via Serrapicola a Roma. Un rogo che il referente italiano di Elon Musk Andrea Stroppa, finito sotto scorta, aveva definito come atto di terrorismo. . Romatoday.it - Incendio alla concessionaria Tesla di Roma, gli anarchici rivendicano il gesto: "Siamo stati noi" Leggi su Romatoday.it Glihanno rivendicato l’durante il quale, lo scorso 31 marzo, sono andate distrutte 17 automobilinell’omonimo centro di via Serrapicola a. Un rogo che il referente italiano di Elon Musk Andrea Stroppa, finito sotto scorta, aveva definito come atto di terrorismo. .

