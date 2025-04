Madrid day 4 e 5 | Poker d’azzurri al terzo turno Atp

Oasport.it - Madrid day 4 e 5: Poker d’azzurri al terzo turno Atp Leggi su Oasport.it Dopo Cobolli avanti anche Musetti e Arnaldi, che diventa l’ottavo italiano a battere Djokovic in un tabellone principale. Berrettini in rimonta. Fuori Fonseca. Vi aspettiamo in diretta alle 9 a TennisMania

Madrid day 1: l'ultima corrida senza Sinner - Il sorteggio del 1000 di Spagna, le parole di Draper dopo gli allenamenti con Jannik, i redivivi Rune e Ostapenko, i dubbi di Alcaraz, Bronzetti ferma Osaka.

Madrid day 2: Alcaraz rinuncia al torneo? - Oggi alle 12:30 è prevista la conferenza stampa di Carlitos. Le più importanti radio di Spagna sostengono che annuncerà il suo forfait. Bella vittoria di Cobolli che al secondo turno ritrova Rune. Cinà sfrutta al meglio un'altra wild card. Fuori Fognini. Oggi 5 italiani in campo.

