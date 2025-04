Cesena | sfida contro il Mantova per rilanciare le ambizioni post season

Cesena è già dietro l’angolo, dal momento che il 1° Maggio la squadra di mister Michele Mignani sarà di nuovo in campo per la prima delle quattro partite rimaste in agenda nella stagione regolare cadetta. Sarà tutto diverso, a partire dall’orario, dal giorno festivo e soprattutto dell’avversario, che nel caso specifico sarà il Mantova, storico club gemellato alla tifoseria bianconera. Dunque per il popolo del Cesena si profila un’occasione d’oro per godersi la giornata, il momento e pure i sogni di rilanciare le ambizioni verso una post season che di questi tempi si è in effetti un po’ allontanata. Ilrestodelcarlino.it - Cesena: sfida contro il Mantova per rilanciare le ambizioni post season Leggi su Ilrestodelcarlino.it La festa per l’ottantacinquesimo compleanno del Cavalluccio l’hanno rovinata i due gol rifilati dal Sassuolo venerdì sera all’Orogel Stadium, ma in fondo come quando piove durante il giorno del ricevimento, c’è sempre un’occasione per rifarsi. Quell’occasione per ilè già dietro l’angolo, dal momento che il 1° Maggio la squadra di mister Michele Mignani sarà di nuovo in campo per la prima delle quattro partite rimaste in agenda nella stagione regolare cadetta. Sarà tutto diverso, a partire dall’orario, dal giorno festivo e soprattutto dell’avversario, che nel caso specifico sarà il, storico club gemellato alla tifoseria bianconera. Dunque per il popolo delsi profila un’occasione d’oro per godersi la giornata, il momento e pure i sogni dileverso unache di questi tempi si è in effetti un po’ allontanata.

