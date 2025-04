L' infermiere di famiglia è arrivato a San Leo e Pennabilli Tra i compiti anche la cura del paziente a domicilio

cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare la nuova figura dell’infermiere di famiglia e comunità, sono stati illustrati ai cittadini di San Leo e Pennabilli. Martedì 22 aprile scorso, nello specifico, si sono. Riminitoday.it - L'infermiere di famiglia è arrivato a San Leo e Pennabilli. Tra i compiti anche la cura del paziente a domicilio Leggi su Riminitoday.it I percorsi di, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare la nuova figura dell’die comunità, sono stati illustrati ai cittadini di San Leo e. Martedì 22 aprile scorso, nello specifico, si sono.

Se ne parla anche su altri siti

Infermiere di famiglia e comunità: l'Ausl Romagna presenta il progetto a Rocca San Casciano - Il 17 marzo, alle 17.00, presso il teatro "Cinema Italia" di Rocca San Casciano (via Saffi, 8) si presenta la figura dell'infermiere di famiglia, progettata - viene illustrato dall'Ausl Romagna - "per migliorare l'assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, la promozione... 🔗forlitoday.it

Incendio domato a San Valentino, i ringraziamenti della famiglia Cascone - Dopo il pericoloso incendio scoppiato l'altra sera, a San Valentino Torio, da una canna fumaria, il sindaco Michele Strianese ha condiviso dai suoi profili i rigranziamento di Gianfranco Cascone e della sua famiglia. Le parole sono dirette a chi, in quelle ore difficili, ha dimostrato... 🔗salernotoday.it

San Valentino con i bambini: idee creative per una giornata speciale in famiglia - Trascorrere San Valentino con i bambini può essere una sfida dal punto di vista organizzativo (non è semplice trovare idee stimolanti), ma al tempo stesso ci permette di rifuggire dagli stereotipi sul tema. Uno su tutti: l’arrivo dei figli spegne l’emozione di un amore fresco. Certo, a qualcuno sarà capitato anche, ma non è una regola e soprattutto per chi ha desiderato di diventare genitori o co-genitori, può trattarsi di un incremento numerico di quell’amore che si è provato la prima volta che ci si è detti innamorati del partner. 🔗gravidanzaonline.it

Ne parlano su altre fonti

L'infermiere di famiglia è arrivato a San Leo e Pennabilli. Tra i compiti anche la cura del paziente a domicilio; Papa Francesco traslazione, la famiglia laica in prima fila: dall'infermiere Strappetti (con lui fino alla fin; Papa Francesco traslazione, la famiglia laica in prima fila: dall'infermiere Strappetti (con lui fino alla fine) ai fidati maggiordomi Zanetti e Cherubini; Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: a San Pietro fedeli in fila otto ore per l'ultimo sa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

San Leo e Pennabilli: arriva l’Infermiere di Famiglia e Comunità - I servizi della nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, sono stati illustrati ai cittadini di San Leo e Pennabilli. Nel tardo pomeriggio e poi nella serata di martedì 22 aprile si sono sv ... 🔗chiamamicitta.it

Casteldelci e Poggio Torriana: arriva l’Infermiere di Famiglia e Comunità - I percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall’Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, sono stati ... 🔗chiamamicitta.it

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità, Asl2: “La sanità vicino a casa”. Nel 2024 presi in carico oltre 2 mila pazienti - Provincia. È nelle case dei cittadini, nei quartieri, nei piccoli comuni dell’entroterra e sulla costa, che si realizza oggi una delle più importanti innovazioni della sanità ligure: l ... 🔗ivg.it