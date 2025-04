Verissimo gli ospiti e le interviste di oggi domenica 27 aprile

oggi, domenica 27 aprile, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. Silvia Toffanin accoglierà Mauro Corona, pronto a ripercorrere la sua vita tra scrittura, scultura e tv nel documentario 'La mia vita finché capita'. Manuel Bortuzzo racconterà . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –27, torna '' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco glie ledidi Silvia Toffanin. Silvia Toffanin accoglierà Mauro Corona, pronto a ripercorrere la sua vita tra scrittura, scultura e tv nel documentario 'La mia vita finché capita'. Manuel Bortuzzo racconterà .

Ne parlano su altre fonti

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 13 aprile - (Adnkronos) – Oggi, domenica 13 aprile, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. A Verissimo, domenica 13 aprile, un simbolo della scena musicale italiana: Patty Pravo. Intense interviste anche per Elisabetta Gregoraci e per Francesca Tocca, che sta vivendo […] 🔗periodicodaily.com

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 febbraio - (Adnkronos) – 'Verissimo' torna questo weekend con un nuovo doppio appuntamento. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda oggi sabato 15 febbraio alle 16:30 e domenica 16 febbraio alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Prima intervista a Verissimo, in un momento particolarmente doloroso, per l’attrice […] 🔗periodicodaily.com

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 marzo - (Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 15 marzo alle 16:30 e domenica 16 marzo alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Intervista ritratto per Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo. A Verissimo il percorso, […] L'articolo Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 marzo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 27 aprile; Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 27 aprile; Gli ospiti di Verissimo di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025; Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 12 aprile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 27 aprile - Oggi, domenica 27 aprile, torna ' Verissimo ' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin . Silvia Toffanin accoglierà ... 🔗msn.com

Verissimo, anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 aprile: ecco tutti gli ospiti - Come ogni weekend torna l'appuntamento con «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati ... 🔗msn.com

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 26 e domenica 27 aprile): da Orietta Berti e Nicola Maupas fino a Gianmarco Tamberi - Come ogni weekend torna l'appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati e tutte le domeniche in onda alle 16.30. Rivelazioni inedite e ... 🔗msn.com