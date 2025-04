L’ora del Patto | tutti zitti per vincere il titolo De Laurentiis tace l’allenatore si adegua

Manca solo un mese e appena cinque partite alla fine di un campionato che ha visto il Napoli risalire tra calcoli, speranze e tensioni. Come racconta Antonio Corbo su Repubblica Napoli, l'atmosfera oggi è sospesa tra la voglia di crederci e la consapevolezza delle difficoltà. Si osserva il Napoli che cerca la propria strada e si guarda con attenzione alla stanchezza dell'Inter, complice il carico imponente di impegni.Il dato è chiaro: i nerazzurri hanno accumulato circa 50mila minuti di gioco in stagione, contro i 35mila degli azzurri. Nomi come Sommer, Thuram, Bastoni, Lautaro, Barella e Mkhitaryan hanno superato abbondantemente i tremila minuti a testa. E mentre il Napoli riparte da Rrahmani e da un inedito Olivera centrale in difesa, Conte ha risollevato i dubbi sui campi di Castel Volturno.

