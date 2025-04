Il mare non è più lo stesso | i gabbiani si adattano alle città Mi ricorda qualcosa che ci riguarda

gabbiani. Non mangiare in strada. Non avvicinarsi. Chi gira con un panino in mano diventa un obiettivo per i gabbiani che, in picchiata, arrivano a portar via il cibo di mano. Non succedeva, prima, proprio come ne Gli Uccelli. Ilfattoquotidiano.it - Il mare non è più lo stesso: i gabbiani si adattano alle città. Mi ricorda qualcosa che ci riguarda Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ho trascorso il 1983 presso il Bodega Marine Laboratory, a Bodega Bay, in California: è il paesino dove Hitchcock ha girato Gli Uccelli. Il film circola ancora e presumo che anche i giovani lo conoscano. Un gabbiano becca la fronte di Tippi Hedren, la protagonista femminile, mentre attraversa la baia in barca. I locali sono sorpresi: “Non era mai successo prima”. L’aggressività degli uccelli sale in poche ore, nel film, e si ribellano dai passerotti ai corvi.La finzione diventa realtà? Sono stato recentemente a Venezia e c’erano cartelli che non avevo mai visto, sui bidoni dell’immondizia. Attenzione ai. Non mangiare in strada. Non avvicinarsi. Chi gira con un panino in mano diventa un obiettivo per iche, in picchiata, arrivano a portar via il cibo di mano. Non succedeva, prima, proprio come ne Gli Uccelli.

