ragazzo di 29 anni ha perso il controllo della sua moto ed è rovinato a terra.La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio, ma la caduta è stato. Bresciatoday.it - Si schianta con la moto: ragazzo portato in codice rosso alla Poliambulanza Leggi su Bresciatoday.it Brutto incidente nel primo pomeriggio di sabato 26 aprile a Vione, lungo la Statale 42 all'altezza del bacino Edison. Poco prima delle 13, undi 29 anni ha perso il controllo della suaed è rovinato a terra.La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio, ma la caduta è stato.

