Gubbio-SPAL | Sfida Cruciale per Migliorare la Classifica in Vista dei Playoff

Gubbio – Si chiude oggi, alle 16:30 al "Paolo Mazza" di Ferrara, la regular season del Gubbio di mister Fontana. I tre punti sono importanti allo stesso modo sia per i padroni di casa della SPAL, che è ormai certa dei playout, che per i rossoblù, che si sono assicurati i Playoff la scorsa giornata: entrambe le squadre, però, con la vittoria possono Migliorare la propria Classifica, fattore che potrebbe rivelarsi importante per il continuo della stagione.Sarà dunque un incontro tutt’altro che "vacanziero", come ha sottolineato anche Christian Tommasini, attaccante del Gubbio intervenuto alla vigilia del match: "Ci aspetta una partita tosta, in uno stadio importante contro una squadra che sta facendo meno di quelle che sono le sue potenzialità. Devono salvarsi e giocheranno con il coltello tra i denti, noi pensiamo a noi stessi e a portare a casa i tre punti che potrebbero farci scalare una posizione in Classifica e aiutarci ad abituarci a vincere". Sport.quotidiano.net - Gubbio-SPAL: Sfida Cruciale per Migliorare la Classifica in Vista dei Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net – Si chiude oggi, alle 16:30 al "Paolo Mazza" di Ferrara, la regular season deldi mister Fontana. I tre punti sono importanti allo stesso modo sia per i padroni di casa della, che è ormai certa dei playout, che per i rossoblù, che si sono assicurati ila scorsa giornata: entrambe le squadre, però, con la vittoria possonola propria, fattore che potrebbe rivelarsi importante per il continuo della stagione.Sarà dunque un incontro tutt’altro che "vacanziero", come ha sottolineato anche Christian Tommasini, attaccante delintervenuto alla vigilia del match: "Ci aspetta una partita tosta, in uno stadio importante contro una squadra che sta facendo meno di quelle che sono le sue potenzialità. Devono salvarsi e giocheranno con il coltello tra i denti, noi pensiamo a noi stessi e a portare a casa i tre punti che potrebbero farci scalare una posizione ine aiutarci ad abituarci a vincere".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allianz Milano-Valsa Group Modena: Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea - Via alle danze della seconda giornata del girone per il quinto posto, con una partita che potrebbe essere già spareggio per chi si contenderà il primato in classifica (e quindi il fattore campo garantito fino all’ultima sfida) con la Rana Verona. Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all’Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell’ultima giornata di regular season combaciata con l’addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d’inizio), i gialloblù ... 🔗sport.quotidiano.net

Bologna-Napoli: Una Sfida Cruciale Per I Felsinei e l’Accesso alla Prossima Champions League. - Oggi, lunedì 7 aprile 2025, lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna sarà il palcoscenico di una partita fondamentale per il campionato di Serie A 2024-25: Bologna-Napoli. Questo incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, ma in particolare per il Bologna, che lotta per confermarsi come squadra da Champions League. 🔗mondouomo.it

Sfida cruciale per i piani alti. Gli Angels ospitano Montegranaro per rimanere in scia a Forlimpopoli - Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche del PalaSGR per gli Angels, che oggi ospitano Montegranaro e sanno di non poter sbagliare per continuare la volata alle spalle dell’imbattuta capolista Forlimpopoli. La squadra di coach Serra è naturalmente senza Rivali e, al momento, continua con lo stesso roster, tenendo però ben dritte le antenne di mercato in caso si rendesse disponibile qualche playmaker di valore. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gubbio-SPAL: Sfida Cruciale per Migliorare la Classifica in Vista dei Playoff. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gubbio-SPAL: Sfida Cruciale per Migliorare la Classifica in Vista dei Playoff - Gubbio e SPAL si affrontano per migliorare la classifica. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per un finale di stagione positivo. 🔗sport.quotidiano.net

San Giobbe Chiusi ospita San Severo: sfida cruciale per i play-in - Adesso abbiamo altre tre occasioni per lavorare su questi aspetti e continuare a migliorare in vista dei play-in. Poi vedremo se saremo ottavi, noni o decimi. Però sappiamo che una o due partite ... 🔗msn.com