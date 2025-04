Fiorentina | sfida contro l' Empoli e sguardo ai risultati per l' Europa

contro l'Empoli, certo, ma la domenica dei tifosi della Fiorentina sarà caratterizzata anche dal gettare un'occhiata agli altri risultati. Domenica densa di appuntamenti e se i ragazzi di Palladino dovranno necessariamente provare a battere quelli di D'Aversa sarà interessante capire anche cosa faranno le altre pretendenti a un posto per l'Europa. Una vera e propria bagarre che probabilmente si risolverà soltanto all'ultima giornata, visti gli scontri diretti ancora in ballo e le tante squadre coinvolte.Tutti in campo, al di là di Bologna e Lazio, impegnate domani rispettivamente contro Udinese e Parma. Il Milan dovrà disperatamente provare a vincere a Venezia (ore 12.30) per tenere viva una fiammella di speranza, ma la partita da circoletto rosso per la Fiorentina è quella di 'San Siro' tra l'Inter e la Roma.

