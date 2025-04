Trump-Zelensky nel nome di Francesco il rilancio del negoziato

Trump e Volodymyr Zelensky a monte del funerale di Papa Francesco è di quelli impegnativi: un momento “storico”. I due presidenti seduti, su due sedie, sotto la volta michelangiolesca poco prima delle esequie del Papa della pace e dei ponti, hanno trasmesso una sensazione chiara: Jorge Mario Bergoglio ha compiuto la sua ultima mediazione. “Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva – è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole”, ha ricordato il cardinale decano Giovanni Battista Re durante l’omelia per la messa funebre del Papa, aggiungendo che “la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta”. It.insideover.com - Trump-Zelensky, nel nome di Francesco il rilancio del negoziato Leggi su It.insideover.com L’aggettivo che più è stato usato per descrivere l’incontro tra Donalde Volodymyra monte del funerale di Papaè di quelli impegnativi: un momento “storico”. I due presidenti seduti, su due sedie, sotto la volta michelangiolesca poco prima delle esequie del Papa della pace e dei ponti, hanno trasmesso una sensazione chiara: Jorge Mario Bergoglio ha compiuto la sua ultima mediazione. “Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papaha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva – è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole”, ha ricordato il cardinale decano Giovanni Battista Re durante l’omelia per la messa funebre del Papa, aggiungendo che “la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta”.

