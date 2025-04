Sabato sera di violenza a Milano | 14 aggressioni in poche ore da corso Como a piazza Sempione

Sabato sera, Milano è stata teatro di un’ondata di violenza che ha richiesto diversi interventi dei mezzi di soccorso. Secondo i dati dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nella sola notte tra Sabato e domenica si sono registrate 14 aggressioni, molte delle quali avvenute in strada.Gli interventi più graviLe vittime delle aggressioni hanno un’età compresa tra 18 e 58 anni, con una netta prevalenza di giovani. La maggioranza dei feriti sono trasportati in pronto soccorso. Gli episodi più gravi sono avvenuti in corso Como, zona nota per i ricorrenti episodi di violenza legata alla movida, dove un giovane di 25 anni è stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, e in piazzale Costantino Nigro: anche in questo caso la vittima, un uomo di 47 anni, è stata ricoverata al pronto soccorso. Ilgiorno.it - Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione Leggi su Ilgiorno.it è stata teatro di un’ondata diche ha richiesto diversi interventi dei mezzi di soc. Secondo i dati dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nella sola notte trae domenica si sono registrate 14, molte delle quali avvenute in strada.Gli interventi più graviLe vittime dellehanno un’età compresa tra 18 e 58 anni, con una netta prevalenza di giovani. La maggioranza dei feriti sono trasportati in pronto soc. Gli episodi più gravi sono avvenuti in, zona nota per i ricorrenti episodi dilegata alla movida, dove un giovane di 25 anni è stato soce portato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, e inle Costantino Nigro: anche in questo caso la vittima, un uomo di 47 anni, è stata ricoverata al pronto soc

Se ne parla anche su altri siti

L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE - Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamento speciale de “L’Eredità”, in onda sabato 15 marzo alle 21-.30 su Rai1: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rossella Erra e Attilio Russo Giulia Salemi e Pierpaolo ... 🔗bubinoblog

Ornella Vanoni su Sanremo: “Troppi cantanti. Sabato sera finalmente decedo” - Ornella Vanoni non si smentisce mai e anche nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 9 febbraio, non ha esitato a commentare con sarcasmo anche il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, ha ironizzato sulla durata di ogni puntata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

atelier musicale: il recital pianistico di marino formenti sabato 15 febbraio alla camera del lavoro di milano - MILANO - In occasione del nuovo appuntamento della XXX edizione, l’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, presenterà sabato 15 febbraio, alla Camera del Lavoro di Milano, una performance singolare... 🔗milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione; Milano, agguato fuori dall'Alcatraz: tentata rapina e violenza su una studentessa di 19 anni, caccia al «branco» di dieci uomini; Milano, 19enne aggredita e abusata fuori dall'Alcatraz: era con il fidanzato. Caccia al branco di 10 uomini, a; Milano, in dieci contro coppia di fidanzati all'uscita dall'Alcatraz | La ragazza: Mi toccavano ovunque. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione - Nella notte il personale sanitario e le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire in diverse zone della città. I casi più gravi: due ricoverati d’urgenza e un accoltellato ... 🔗ilgiorno.it

Lodi, litigano in treno per un monopattino: ragazzo di 18 anni accoltellato alla testa - Ancora violenza sui treni lombardi. Sabato sera intorno alle 22.30, alle porte della stazione di Lodi, a bordo di un convoglio in arrivo da Milano si è verificata una violenta lite tra due ragazzi a c ... 🔗milano.repubblica.it

Sabato sera di violenza nel Catanese, giovane accoltellato dopo lite in piazza - Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Video Star, il ragazzo sarebbe stato accoltellato al culmine di un litigio in piazza e ... 🔗itacanotizie.it